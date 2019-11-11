ЕС на год санкции против Венесуэлы

Совет ЕС продлил ограничительные меры против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Рады.

Отмечается, что санкции продлены на фоне продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле и постоянных действий, подрывающих демократию, верховенство права и уважение к правам человека.

Санкции включают эмбарго на оружие и оборудование для внутренних репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов для 25 высокопоставленных чиновников, ответственных за нарушение прав человека и/или подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле.

"Цель этих мер – помочь продвижению демократических совместных решений с целью достижения политической стабильности в стране. Целевые мероприятия являются гибкими и обратимыми и призваны не нанести вреда населению Венесуэлы", - говорится в заявлении.

Как известно, в Венесуэле продолжается конституционный и экономический кризис. На фоне этих событий председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принял присягу. Он заявил, что Николас Мадуро, который в мая 2018 года объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.