Меркель подзвонила Путіну – говорили про "нормандську зустріч"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Владімір Путін у понеділок провели телефонну розмову, у центрі якої було обговорення підготовки до проведення саміту в нормандському форматі.

Як пише "Європейська правда", повідомлення про дзвінок розміщені на сайтах німецького уряду та російського президента.

Згідно з розміщеною офіційною інформацією, Владіміру Путіну зателефонувала Ангела Меркель.

"У центрі уваги розмови була підготовка до саміту в нормандському форматі щодо східної України", - прозвітували на сайті німецького уряду.

У Кремлі зі свого боку заявили, що у під час розмови було "підтверджено налаштованість на подальшу координацію зусиль Росії і Німеччини в "нормандської четвірці", в тому числі в плані підготовки можливого саміту в цьому форматі".

Кремль окремо прозвітував про обговорення "формули Штайнмаєра" і розведення збройних сил і засобів на пілотних ділянках в районі населених пунктів Станиця Луганська і Золоте і початку цього процесу біля села Петрівське. Російська сторона заявила також про "підкреслення необхідності закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України" під час розмови . Утім, позиція німецької сторони з цього питання не відома, оскільки в повідомленні німецького уряду про це не йдеться.

Обидві сторони також заявили, що обговорили майбутнє транзиту російського газу через Україну.