Макрон встретится с Трампом после критики НАТО
Вторник, 12 ноября 2019, 11:29
Президенты Франции и США встретятся накануне встречи глав стран НАТО в Лондоне после того, как французский президент критиковал ситуацию в Альянсе и говорил о "смерти мозга" НАТО.
Как пишет "Европейская правда", о запланированной встрече Макрон сообщил в своем Twitter.
Макрон сообщил, что накануне вечером провел "замечательную дискуссию" с Трампом по Сирии, Ирану и НАТО.
"Было отмечено много совпадений, и мы встретимся перед саммитом НАТО в Лондоне", - отметил Макрон.
Телефонный разговор состоялся после того, как на прошлой неделе Макрон назвал отсутствие американского лидерства в НАТО причиной "смерти мозга" Альянса.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не разделяет мнение Макрона о ситуации в Альянсе.
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