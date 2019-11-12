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Макрон встретится с Трампом после критики НАТО

Вторник, 12 ноября 2019, 11:29

Президенты Франции и США встретятся накануне встречи глав стран НАТО в Лондоне после того, как французский президент критиковал ситуацию в Альянсе и говорил о "смерти мозга" НАТО.

Как пишет "Европейская правда", о запланированной встрече Макрон сообщил в своем Twitter.

Макрон сообщил, что накануне вечером провел "замечательную дискуссию" с Трампом по Сирии, Ирану и НАТО.

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"Было отмечено много совпадений, и мы встретимся перед саммитом НАТО в Лондоне", - отметил Макрон.

Телефонный разговор состоялся после того, как на прошлой неделе Макрон назвал отсутствие американского лидерства в НАТО причиной "смерти мозга" Альянса.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не разделяет мнение Макрона о ситуации в Альянсе.

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