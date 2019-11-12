У парламенті Молдови зібрали голоси за відставку проєвропейського уряду
У парламенті Молдови зібрали голоси, необхідні для відставки проєвропейського уряду Майї Санду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
У вівторок молдовський парламент розглядає вотум недовіри уряду, який висунули соціалісти. Лідер Демократичної партії Павло Філіп заявив, що демократи підтримають відставку Кабміну.
Голосів соціалістів та демократів (сукупно 66) достатньо для того, аби відправити уряд у відставку.
"Цей уряд увійде в історію як уряд, який не запропонував жодного проєкту для людей", - заявив під час виступу у парламенті лідер демократів Павло Філіп.
Партія "Шор" заявила, що "не братиме участі у політичних іграх", тому не голосуватиме за відставку.
Поки у парламенті триває обговорення вотуму недовіри, перед будівлею законодавчого органу триває протест прихильників Майї Санду.
У п'ятницю, 8 листопада, Партія соціалістів подала в парламент пропозицію про відставку уряду в результаті взяття Кабміном відповідальності за внесення поправок в закон "Про прокуратуру".
Згідно з поправками, які не влаштовують соціалістів, прем'єр-міністр отримує право обирати кандидатів на пост генпрокурора і потім представляє їх Вищій раді прокурорів.
Соціалісти стверджують, що таким чином уряд порушив коаліційні домовленості, оскільки кандидатів мала обирати комісія.