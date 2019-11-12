У парламенті Молдови зібрали голоси за відставку проєвропейського уряду

У парламенті Молдови зібрали голоси, необхідні для відставки проєвропейського уряду Майї Санду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

У вівторок молдовський парламент розглядає вотум недовіри уряду, який висунули соціалісти. Лідер Демократичної партії Павло Філіп заявив, що демократи підтримають відставку Кабміну.

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Голосів соціалістів та демократів (сукупно 66) достатньо для того, аби відправити уряд у відставку.

"Цей уряд увійде в історію як уряд, який не запропонував жодного проєкту для людей", - заявив під час виступу у парламенті лідер демократів Павло Філіп.

Партія "Шор" заявила, що "не братиме участі у політичних іграх", тому не голосуватиме за відставку.

Поки у парламенті триває обговорення вотуму недовіри, перед будівлею законодавчого органу триває протест прихильників Майї Санду.

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У п'ятницю, 8 листопада, Партія соціалістів подала в парламент пропозицію про відставку уряду в результаті взяття Кабміном відповідальності за внесення поправок в закон "Про прокуратуру".

Згідно з поправками, які не влаштовують соціалістів, прем'єр-міністр отримує право обирати кандидатів на пост генпрокурора і потім представляє їх Вищій раді прокурорів.

Соціалісти стверджують, що таким чином уряд порушив коаліційні домовленості, оскільки кандидатів мала обирати комісія.