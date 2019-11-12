Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Проєвропейський уряд Молдови відправили у відставку

У парламенті Молдови зібрали голоси за відставку проєвропейського уряду

Єрмак заперечив, що звинувачував Порошенка у початку війни на Донбасі

Кулеба: Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС






У парламенті Молдови зібрали голоси за відставку проєвропейського уряду

Вівторок, 12 листопада 2019, 12:11

У парламенті Молдови зібрали голоси, необхідні для відставки проєвропейського уряду Майї Санду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

У вівторок молдовський парламент розглядає вотум недовіри уряду, який висунули соціалісти. Лідер Демократичної партії Павло Філіп заявив, що демократи підтримають відставку Кабміну.

Читайте також
Парламент Молдови у вівторок розгляне вотум недовіру уряду

Голосів соціалістів та демократів (сукупно 66) достатньо для того, аби відправити уряд у відставку. 

"Цей уряд увійде в історію як уряд, який не запропонував жодного проєкту для людей", - заявив під час виступу у парламенті лідер демократів Павло Філіп.

Партія "Шор" заявила, що "не братиме участі у політичних іграх", тому не голосуватиме за відставку.

Поки у парламенті триває обговорення вотуму недовіри, перед будівлею законодавчого органу триває протест прихильників Майї Санду. 

Читайте також
ЄС і США закликали владу Молдови до компромісу на тлі можливого падіння уряду

У п'ятницю, 8 листопада, Партія соціалістів подала в парламент пропозицію про відставку уряду в результаті взяття Кабміном відповідальності за внесення поправок в закон "Про прокуратуру".

Згідно з поправками, які не влаштовують соціалістів, прем'єр-міністр отримує право обирати кандидатів на пост генпрокурора і потім представляє їх Вищій раді прокурорів.

Соціалісти стверджують, що таким чином уряд порушив коаліційні домовленості, оскільки кандидатів мала обирати комісія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua