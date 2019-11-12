Біля берегів Франції врятували мігранта, який намагався дістатися Британії вплав

Мігрант, одягнений в гідрокостюм, був врятований поблизу міста Кале на півночі Франції після того, як він спробував перепливти Ла-Манш і потрапити до Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У понеділок екіпаж порома Pride of Canterbury помітив чоловіка на відстані приблизно в 12 морських миль від французького узбережжя. Пором зробив розворот, щоб підняти його з води.

Чоловік страждав від сильного переохолодження і був доставлений вертольотом ВМС Франції в лікарню в Кале.

Щонайменше четверо мігрантів загинули цього року, намагаючись здійснити небезпечний перехід через канал з його сильними течіями і дуже холодними водами.