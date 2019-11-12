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У берегов Франции спасли мигранта, который пытался добраться до Британии вплавь

Вторник, 12 ноября 2019, 13:55

Мигрант, одетый в гидрокостюм, был спасен вблизи города Кале на севере Франции после того, как он попытался переплыть Ла-Манш и попасть в Британию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В понедельник экипаж парома Pride of Canterbury заметил мужчину на расстоянии примерно 12 морских миль от французского побережья. Паром сделал разворот, чтобы поднять его из воды.

Мужчина страдал от сильного переохлаждения и был доставлен вертолетом ВМС Франции в больницу в Кале.

По меньшей мере четверо мигрантов погибли в этом году, пытаясь осуществить опасный переход через канал с его сильными течениями и очень холодными водами.

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Великобритания Франция мигранты
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