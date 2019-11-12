Президент Північної Македонії приїде до Москви 9 травня

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі візьме участь у приурочених до 75-річчя перемоги над нацизмом у Європі урочистостях, що відбудуться 9 травня в Москві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Ваш посол неодноразово запитував, чи дійсно я приїду. Може, мені потрібен час на те, щоб ще раз подумати. Зовсім ні. Один з основних принципів нашої держави - це боротьба з фашизмом" - сказав він на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергєєм Лавровим в Парижі.

"Тому, звичайно, я буду там", - додав Пендаровскі.

Нагадаємо, п'ять років тому більшість європейських лідерів відмовилася від участі в московських урочистостях з нагоди 70-річчя перемоги над нацизмом у Європі.Багато з них аргументували свою відмову агресією Росії в Україні.

Як повідомлялося, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу проти візиту президентки Керсті Кальюлайд до Москви 9 травня наступного року.