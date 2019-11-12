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Президент Северной Македонии приедет в Москву 9 мая

Вторник, 12 ноября 2019, 15:50

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски примет участие в приуроченных к 75-летию победы над нацизмом в Европе торжествах, которые состоятся 9 мая в Москве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Ваш посол неоднократно спрашивал, действительно ли я приеду. Может, мне нужно время на то, чтобы еще раз подумать. Вовсе нет. Один из основных принципов нашей страны - это борьба с фашизмом", - сказал он на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже.

"Поэтому, конечно, я буду там", - добавил Пендаровски.

Напомним, пять лет назад большинство европейских лидеров отказались от участия в московских торжествах по случаю 70-летия победы над нацизмом в Европе. Многие из них аргументировали свой отказ агрессией России в Украине.

Как сообщалось, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу против визита президента Керсти Кальюлайд в Москву 9 мая следующего года.

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