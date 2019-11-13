У Польщі заявили про майже 900 тисяч українських заробітчан

У Польщі нині працює понад мільйон трудових мігрантів, з яких із України - майже 900 тисяч осіб.

Про це заявив заступник директора департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Напруга на ринку праці дещо знижується напливом іммігрантів. Зараз це майже 900 тис. іммігрантів лише з України. Крім того, це також мігранти з інших країн, зокрема з Білорусі",- зазначив Котловський.

За його словами, разом кількість іноземних трудових мігрантів в Польщі на цей момент перевищує мільйон осіб.

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Зважаючи на тимчасовий характер праці трудових мігрантів з України та Білорусі, у Нацбанку Польщі оцінюють, що пересічний заробітчанин з України чи Білорусі працює в країні близько семи місяців.

Кількість трудових мігрантів у Польщі Нацбанк країни підрахував, ґрунтуючись на виданих робочих візах, картах поляка, дозволах на тимчасове чи постійне проживання в Польщі, довідках працедавців про працевлаштування іноземців, а також кількість офіційно застрахованих іноземців.

За оцінками Нацбанку Польщі, українські кадри забезпечують 0,3-0,9% зростання ВВП країни щороку.

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