У Росії заборонили чеську організацію, що допомагала населенню на сході України

Російське Міністерство юстиції внесло чеську неурядову гуманітарну організацію "Людина в скруті" до списку організацій, діяльність яких є небажаною на території РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Мін'юст Росії при ухваленні рішення послався на федеральний закон "Про протидію особам, причетним до порушення основоположних прав і свобод громадян Російської Федерації".

"Людина в скруті" стала, таким чином, 19-ю організацією, внесеною в зазначений список, заснований російськими органами після анексії Росією Криму та запровадження проти неї санкцій.

Організаціям з цього списку заборонено працювати на території РФ і співпрацювати з громадянами Росії, яким за порушення заборони загрожує позбавлення волі терміном до 6 років.

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Нагадаємо, що "Людина в скруті", найбільша свого роду організація в Європі, заснована 1992 року, надає допомогу практично по всьому світу, постачаючи в країни, що постраждали від війн, природних катастроф і стихійних лих гуманітарну допомогу та інший необхідний матеріал, а також фінансуючи і забезпечуючи реконструкцію зруйнованих громадських будівель і шкіл.

Організація веде також просвітницьку діяльність, здійснює соціальну інтеграцією меншин і підтримує права людини і демократії не тільки за кордоном, але і в самій Чехії. Бюджет компанії щорічно перевищує 80 мільйонів євро.

З 2014 року "Людина в скруті" передавала гуманітарну допомогу українському населенню, що постраждало від війни.

Проте в листопаді 2016 року організацію змусили згорнути роботу на сході України - підтримувані Москвою бойовики зажадали закрити офіс і залишити окуповану територію.