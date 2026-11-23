Польські ЗМІ дізналися, що чотири країни Європейського Союзу планують створити спільну слідчу групу для з’ясування обставин підпалів об’єктів супутникового зв’язку Starlink.

Про це стало відомо RMF24, пише "Європейська правда".

Як стало відомо польській радіостанції, таку ініціативу мають Польща, Німеччина, Литва та Болгарія.

Зазначається, що на початок грудня заплановано зустріч делегацій прокуратур цих країн з метою запуску процедури створення спільної слідчої групи.

Очікується, що це відкриє ширші можливості для співпраці у розслідуванні підпалів телекомунікаційної інфраструктури в Польщі, Литві та Болгарії.

Спільна слідча група, як зазначається, має, серед іншого, з’ясувати, чи були це скоординовані дії єдиної групи, визначити спосіб дії групи та повний склад її учасників, а також конкретних осіб, які замовили ці напади.

Також, як дізналася польська радіостанція, очікується, що німецькі органи влади протягом двох тижнів ухвалять рішення про екстрадицію до Польщі двох німецьких громадян турецького походження, підозрюваних у підпалі у селі Воля-Кробовська.

Нагадаємо, 14 жовтня в Болгарії повідомляли про можливий підпал 11 із загалом 17 антен для зв’язку із супутниковою системою Starlink у районі Софії.

18 жовтня прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив про невдалу спробу підпалу литовської компанії, яка зберігає обладнання для зв’язку Starlink.

Перед цим, 23 вересня, сталась пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська.