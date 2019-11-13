У ЄС виступили з новою ініціативою для прискорення інтеграції України, Грузії і Молдови

Литовські депутати зі складу політичної групи Європейської народної партії (ЄНП) пропонують запустити так званий "процес тріо" для прискорення євроінтеграції України, Молдови та Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", таку ініціативу вони презентували 12 листопада в Брюсселі.

Документ в ході дискусії "Наша стратегія для майбутнього "Східного партнерства" за участю депутатів Європейського парламенту, представників громадськості та політиків з країн-партнерів, представив голова парламентської асамблеї Euronest, литовець Андрюс Кубілюс.

Нове бачення передбачає започаткування так званого "процесу тріо" для країн, які мають з Євросоюзом угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, та відкриття перед цими країнами перспективи членства в ЄС.

"Європейський "процес тріо" має бути запропонований на наступні десять років для підтримки країн, які мають розвинуті відносини з ЄС у форматі асоціації та поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі (Україна, Грузія і Молдова)", - йдеться у поширеній з цього приводу пояснювальній записці.

Нова ініціатива, яка отримала назву "Стратегія тріо 2030", має на меті "м’яку" трансформацію пострадянських країн та їх перетворення на успішні демократичні держави, зокрема, з урахуванням досвіду попередників з країн Східної Європи, головним стимулом для розвитку яких став процес розширення ЄС.

На думку авторів, така політика відповідатиме інтересам самого ЄС.

"Сьогодні ми перебуваємо у критичному пункті, коли маємо додати нові довгострокові інструменти до нашої стратегії, щоб допомогти народам провідної групи асоційованого з ЄС тріо зберегти мотивацію та імпульс до реформ протягом наступного десятиліття до 2030 року", - йдеться у документі.

Головною новацією нової стратегії є не лише збереження принципу "більше за більше" у відносинах з ЄС, але й конкретизація зобов’язань самого Євросоюзу, який у відповідь на успіх у реформах має запропонувати країнам-партнерам інструменти для більш амбітної кінцевої мети європейської інтеграції.

"Процес тріо" фактично є повторенням так званої Берлінської ініціативи, ініційованої Німеччиною у 2014 році, та запропонованої країнам західних Балкан для прискорення процесів їх європейської інтеграції.

Програми розвитку в рамках "процесу тріо" можуть включати інструменти Європейського економічного простору для тіснішої інтеграції згаданих країн-партнерів у європейський ринок.