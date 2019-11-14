Кандидат Орбана у Єврокомісію відзначив рішучість України у здійсненні реформ

Грузія, Україна та Молдова показують рішучість, деколи у дуже складному контексті, здійснювати реформи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив кандидат Угорщини Олівер Варгеї на посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення ЄС на слуханнях у комітеті із закордонних справ Європарламенту.

"Стратегічний партнер Туреччина чітко віддаляється від європейських цінностей і норм. Ми повинні зрозуміти, як ефективніше дати цьому раду. Деякі країни на Сході, Грузія, Україна і нещодавно Молдова, та південні Марокко і Туніс показують рішучість, деколи у дуже складному контексті, здійснювати реформи, а інші не зовсім так", - зазначив він.

"Наше сусідство має стратегічне значення для ЄС. На нашу долю значною мірою впливає доля наших сусідів. Є великий розрив у розвитку між ЄС та його сусідами. Моєю метою буде його звуження шляхом вивільнення потенціалу регіону", - сказав Варгеї.

Він підкреслив, що хоче допомогти партнерам розвивати економіку та "посилити соціальний вимір їхніх економік".

"Якщо ми не візьмемо на себе відповідальності, інші займуть наше місце", - вважає дипломат.