Кандидат Орбана в Еврокомиссию отметил решительность Украины в проведении реформ

Грузия, Украина и Молдова показывают решительность, порой в очень сложном контексте, осуществлять реформы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил кандидат Венгрии Оливер Вархейи на должность еврокомиссара по политике соседства и расширения ЕС на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента.

"Стратегический партнер Турция четко удаляется от европейских ценностей и норм. Мы должны понять, как эффективнее с этим справиться. Некоторые страны на Востоке, Грузия, Украина и недавно Молдова, и южные Марокко и Тунис показывают решительность, порой в очень сложном контексте, осуществлять реформы , а другие не совсем так", - отметил он.

"Наше соседство имеет стратегическое значение для ЕС. На нашу долю в значительной степени влияет судьба наших соседей. Есть большой разрыв в развитии между ЕС и его соседями. Моей целью будет его сужение путем высвобождения потенциала региона", - сказал Вархейи.

Он подчеркнул, что хочет помочь партнерам развивать экономику и "усилить социальное измерение их экономик".

"Если мы не возьмем на себя ответственность, другие займут наше место", - считает дипломат.