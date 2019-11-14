Пристайко пояснив, чому Україна не коментує скандал навколо імпічменту Трампа

Офіційний Київ ніяк не коментує скандал навколо імпічменту президента США Дональда Трампа, тому що втручання у цю справу тільки нашкодить Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю ВВС Україна.

"Ви пам'ятаєте, наскільки часто нас звинувачували в тому, що Україна намагалася грати роль (впливати на президентські вибори у США - ред.) раніше, коли були вибори президента. Я не думаю, що ми грали якусь роль, але певні помилки, які були зроблені, дозволили використовувати нас як якийсь об'єкт у цих скандалах", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що позиція МЗС полягала в тому, що запорукою безпеки України є відносини з США, які є нашим найбільшим безпековим і політичним партнером, в тому, щоб ми мали підтримку обох партій.

"Наша позиція, яку ми доповідаємо всім президентам, скільки би в нас їх не було, - що треба використовувати можливості по обидві сторони проходу в Конгресі. І найгірше, що ми можемо зробити, - це стати розмінною монетою", - сказав міністр.

Пристайко наголосив, що Україна зараз стала такою монетою міністерство намагається викарабкатися з цього.

"Ми просимо кожен раз не використовувати нас як розмінну монету. І це не один раз говорив президент Зеленський. Він казав: ми будемо розслідувати всі випадки. Є питання - є канали офіційні, прокурори, хай зв'язуються, це підписано в наших угодах про взаємну правову допомогу", - сказав він.

Як відомо, Палата представників Конгресу США у середу розпочала публічну фазу слухань у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

У середу перед законодавцями виступили двоє свідків – тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

У п’ятницю, 15 листопада, конгресмени заслухають експосла США в Україні Марі Йованович.

Очікується, що ще восьмеро осіб свідчитимуть наступного тижня.

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