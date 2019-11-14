Парламент Німеччини підтримав обов'язкову вакцинацію дітей проти кору

Парламент Німеччини затвердив закон, який зобов'язує робити щеплення проти кору дітям, які відвідують дитячий садок та початкову школу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Батькам та школам, які відмовляються виконувати вимоги законодавства, загрожують штрафи до 2500 євро.

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, який запропонував закон, заявив, що кір "занадто часто недооцінюється" і загрожує дітям, які не можуть захистити себе.

Обов’язкова вакцинація також стосуватиметься вчителів, шукачів притулку та біженців, які живуть у громадських центрах, а також працівників, які там працюють. Медичні страховики зобов’язані будуть укладати угоди з медичною службою країни про відшкодування витрат на вакцинацію, що проводяться в школах.

Єдиною партією, яка проголосувала проти закону, була крайньо права "Альтернатива для Німеччини", тоді як "Зелені" та деякі депутати Лівої партії утрималися.

Закон набуде чинності у березні 2020 року, проте залишається занепокоєння щодо застосування обов'язкової вакцинації.

Зокрема, висловлюються побоювання, що батьки, які проти вакцин, можуть підробити медичну документацію. Також залишається незрозумілим те, що, як вирішуватиметься питання щодо відвідування школи у випадках, коли батьки офіційно відмовилися від щеплення своєї дитини.

Минулого року в Німеччині було зареєстровано 543 випадки кору, до літа цього року вже було понад 400 випадків. За офіційними даними, від кору в Німеччині щеплені 93% дітей, Міністерство охорони здоров'я хоче, щоб таких було, щонайменше, 95%.

Нагадаємо, в Італії дітям рекомендують не відвідувати школу, якщо вони не можуть довести, що були правильно вакциновані.

Батьки невакцинованих дітей ризикують бути оштрафовані на суму до 500 євро, якщо вони відправлятимуть своїх дітей до школи.