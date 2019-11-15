Унаслідок авіаударів Росії в Сирії вбиті 2 дітей

Двоє дітей загинули під час російських авіаударів по житлових районах в зоні деескалації в провінції Ідліб, Сирія, заявила сирійська група цивільної оборони "Білі шоломи".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Двоє неповнолітніх братів були вбиті у селі Маарат Хурма. За даними обсерваторії, російські військові літаки атакували села Маарат Хурма, Хазарін, Мішерфа, Сфухан, Умм-ель-Халахель, аль-Дар аль-Кабера і Зарзур.

Німецький журналіст Джуліан Рьопке у своєму Twitter публікує кадри атаки російської авіації в Ідлібі.

"Навіть сьогодні Росія намагається вбити якомога більше цивільних в Ідлібі. Протягом 4 років жодних санкцій ЄС чи США", - написав він.

Auch heute versucht Russland, möglichst viele Zivilisten in #Idlib zu töten.

Seit 4 Jahren ohne jegliche Sanktionen der EU oder der USA. pic.twitter.com/mfMbDOpriK — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 15, 2019

За останні два дні по ідлібській зоні деескалації, передбаченій угодою між Туреччиною і Росією, нанесли понад сто авіаударів, заявили в ООН.

Від часу укладання турецько-російської угоди у вересні 2018 року в атаках режиму та російських сил у зоні деескалації загинуло понад 1300 мирних мешканців.

Президент Росії Владімір Путін заявив у четвер, що Москва вважає, що у неї залишилося ще багато роботи в Ідлібі.