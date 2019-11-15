В результате авиаударов России в Сирии убиты двое детей

Двое детей погибли во время российских авиаударов по жилым районам в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, заявила сирийская группа гражданской обороны "Белые каски".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Двое несовершеннолетних братьев были убиты в селе Маараф Хурма. По данным обсерватории, российские военные самолеты атаковали села Маараф Хурма, Хазарин, Мишерфа, Сфухан, Умм-эль-Халахель, аль-Дар аль-Кабера и Зарзур.

Немецкий журналист Юлиан Репке в своем Twitter публикует кадры атаки российской авиации в Идлибе.

"Даже сегодня Россия пытается убить как можно больше гражданских в Идлибе. За четыре года - никаких санкций ЕС или США", - написал он.

Auch heute versucht Russland, möglichst viele Zivilisten in #Idlib zu töten.

Seit 4 Jahren ohne jegliche Sanktionen der EU oder der USA. pic.twitter.com/mfMbDOpriK — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 15, 2019

За последние два дня по идлибской зоне деэскалации, предусмотренной соглашением между Турцией и Россией, нанесли более ста авиаударов, заявили в ООН.

Со дня заключения турецко-российского соглашения в сентябре 2018 года в атаках режима и российских сил в зоне деэскалации погибло более 1300 мирных жителей.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что Москва считает, что у нее осталось еще много работы в Идлибе.