Міську раду Венеції затопило відразу після відхилення кліматичних поправок до бюджету

У Венеції в результаті найсильнішої за останні 50 років повені вперше затопило будівлю регіональної ради.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів член міської ради Андреа Заноні на своїй сторінці в Facebook.

12 листопада рада обговорювала регіональний бюджет на 2020 рік і, зокрема, виділення коштів на боротьбу зі зміною клімату. Більшість відхилила кліматичні поправки.

Серед відхилених поправок були заходи щодо фінансування відновлюваних джерел енергії, заміни дизельних автобусів на "більш ефективні і менш забруднюючі", утилізації забруднюючих повітря печей і зниження впливу пластика.

"За іронією долі, зал засідань був затоплений через дві хвилини після того, як партії більшості "Ліга", "Брати Італії" і Forza Italia відхилили наші поправки, що стосуються боротьби зі зміною клімату", - написав Заноні, який представляє Демократичну партію.

Будівлю ради затопило вперше в історії Венеції, вона розміщується в палаці Ферро Фіні.

Прессекретар регіональної ради Алессандро Овізач підтвердив CNN, що залу засідань затопило після обговорення поправок до бюджету 2020 року - без вказівки, яких саме.

Президент ради Роберто Чамбетті, який представляє партію "Ліга", відкинув звинувачення Заноні. "Якщо полишити пропаганду і обман, ми голосували за регіональний бюджет, який витратив 965 мільйонів євро за останні три роки на боротьбу з забрудненням повітря", - сказав він.

Уряд Італії у четвер оголосив надзвичайний стан у Венеції і заявив про виділення перших 20 млн євро для ліквідації наслідків стихії.

Раніше мер Венеції звинуватив зміни клімату у тому, що припливи, з якими доводиться стикатися місту, стають щоразу повноводнішими в останні роки.