Трамп розкритикував Йованович під час її свідчень у справі про імпічмент

Президент США Дональд Трамп розкритикував колишнього посла в Україні Марі Йованович в той момент, коли вона виступає на слуханнях з приводу справи про імпічмент.

Як повідомляє "Європейська правда", Трамп традиційно написав про це в Twitter.

"Скрізь у Марі Йованович виходило погано. Вона почала в Сомалі, як все пройшло? Потім перенесемося в Україну, де новий український президент говорив про неї несприятливо під час моєї другої телефонної розмови з ним. Президент США має абсолютне право призначати послів", - написав Трамп.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.