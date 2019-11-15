Трамп розкритикував Йованович під час її свідчень у справі про імпічмент

Президент США Дональд Трамп розкритикував колишнього посла в Україні Марі Йованович в той момент, коли вона виступає на слуханнях з приводу справи про імпічмент.

Як повідомляє "Європейська правда", Трамп традиційно написав про це в Twitter.

"Скрізь у Марі Йованович виходило погано. Вона почала в Сомалі, як все пройшло? Потім перенесемося в Україну, де новий український президент говорив про неї несприятливо під час моєї другої телефонної розмови з ним. Президент США має абсолютне право призначати послів", - написав Трамп.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019

"Вони називають це "служінням на догоду президенту". В даний час у США дуже сильна і потужна зовнішня політика, яка сильно відрізняється від попередніх адміністрацій. Це називається просто - Америка перша! При цьому, однак, я зробив для України набагато більше, ніж О.", - додав він, маючи на увазі Барака Обаму.

Йованович зараз дає свідчення на відкритому слуханні у Палаті представників США в рамках справ щодо імпічменту Трампа.

Йованович у жовтні вже давала свідчення на закритому засіданні комітету і заявила, що зусилля адвоката президента Руді Джуліані суперечили політиці США. Вона заявила, що Джуліані домагався її відсторонення з посади, оскільки вона відмовилася тиснути на українців для розслідування проти Джо Байдена та його сина.

У травні Йованович відкликали з посади посла США в Україні. Під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським у липні Трамп критикував її роботу, але пізніше заявив, що не знає її.

Як відомо, 13 листопада Палата представників Конгресу США розпочала публічну фазу слухань у справі імпічменту Трампа. Перед законодавцями вже виступили двоє свідків – тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

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