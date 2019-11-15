Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Повідомлення Білого дому про розмову Зеленського і Трампа містило неправду

У Зеленського підтвердили дату зустрічі з Путіним

Стала відома дата зустрічі "нормандської четвірки"

Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа і Зеленського






Трамп розкритикував Йованович під час її свідчень у справі про імпічмент

П'ятниця, 15 листопада 2019, 17:21

Президент США Дональд Трамп розкритикував колишнього посла в Україні Марі Йованович в той момент, коли вона виступає на слуханнях з приводу справи про імпічмент.

Як повідомляє "Європейська правда", Трамп традиційно написав про це в Twitter.

"Скрізь у Марі Йованович виходило погано. Вона почала в Сомалі, як все пройшло? Потім перенесемося в Україну, де новий український президент говорив про неї несприятливо під час моєї другої телефонної розмови з ним. Президент США має абсолютне право призначати послів", - написав Трамп.

"Вони називають це "служінням на догоду президенту". В даний час у США дуже сильна і потужна зовнішня політика, яка сильно відрізняється від попередніх адміністрацій. Це називається просто - Америка перша! При цьому, однак, я зробив для України набагато більше, ніж О.", - додав він, маючи на увазі Барака Обаму.

Йованович зараз дає свідчення на відкритому слуханні у Палаті представників США в рамках справ щодо імпічменту Трампа.

Йованович у жовтні вже давала свідчення на закритому засіданні комітету і заявила, що зусилля адвоката президента Руді Джуліані суперечили політиці США. Вона заявила, що Джуліані домагався її відсторонення з посади, оскільки вона відмовилася тиснути на українців для розслідування проти Джо Байдена та його сина.

У травні Йованович відкликали з посади посла США в Україні. Під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським у липні Трамп критикував її роботу, але пізніше заявив, що не знає її.

Як відомо, 13 листопада Палата представників Конгресу США розпочала публічну фазу слухань у справі імпічменту Трампа. Перед законодавцями вже виступили двоє свідків – тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

Читайте також: "Імпічмент йде до фіналу: чи несе "Українагейт" реальну загрозу для Дональда Трампа".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Імпічмент Трампа
powered by lun.ua