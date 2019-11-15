Трамп раскритиковал Йованович во время ее показаний по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего посла в Украине Мари Йованович в тот момент, когда она выступает на слушаниях по поводу дела об импичменте.

Как сообщает "Европейская правда", Трамп традиционно написал об этом в Twitter.

"Везде у Мари Йованович получалось плохо. Она начала в Сомали, как все прошло? Затем перенесемся в Украину, где новый украинский президент говорил о ней неблагоприятно при моей второй телефонной беседе с ним. Президент США имеет абсолютное право назначать послов", - написал Трамп.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019

"Они называют это "служением в угоду президенту". В настоящее время у США – очень сильная и мощная внешняя политика, которая сильно отличается от предыдущих администраций. Это называется просто – Америка прежде всего! При этом, однако, я сделал для Украины гораздо больше, чем О.", - добавил он, имея в виду Барака Обаму.

Йованович сейчас дает показания на открытых слушаниях в Палате представителей США в рамках дела об импичменте Трампа.

В октябре Йованович уже давала показания на закрытом заседании комитета и заявила, что усилия Джулиани противоречили политике США. Она заявила, что Джулиани добивался ее отстранения от должности, поскольку она отказалась оказывать давление на украинцев ради расследования против Джо Байдена и его сына.

Йованович в мае отозвали с должности посла США в Украине. Во время телефонного разговора с Зеленским в июле Трамп критиковал ее работу, но позже заявил, что не знает ее.

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