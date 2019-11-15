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Трамп раскритиковал Йованович во время ее показаний по делу об импичменте

Пятница, 15 ноября 2019, 17:21

Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего посла в Украине Мари Йованович в тот момент, когда она выступает на слушаниях по поводу дела об импичменте.

Как сообщает "Европейская правда", Трамп традиционно написал об этом в Twitter.

"Везде у Мари Йованович получалось плохо. Она начала в Сомали, как все прошло? Затем перенесемся в Украину, где новый украинский президент говорил о ней неблагоприятно при моей второй телефонной беседе с ним. Президент США имеет абсолютное право назначать послов", - написал Трамп.

"Они называют это "служением в угоду президенту". В настоящее время у США – очень сильная и мощная внешняя политика, которая сильно отличается от предыдущих администраций. Это называется просто – Америка прежде всего! При этом, однако, я сделал для Украины гораздо больше, чем О.", - добавил он, имея в виду Барака Обаму.

Йованович сейчас дает показания на открытых слушаниях в Палате представителей США в рамках дела об импичменте Трампа.

В октябре Йованович уже давала показания на закрытом заседании комитета и заявила, что усилия Джулиани противоречили политике США. Она заявила, что Джулиани добивался ее отстранения от должности, поскольку она отказалась оказывать давление на украинцев ради расследования против Джо Байдена и его сына.

Йованович в мае отозвали с должности посла США в Украине. Во время телефонного разговора с Зеленским в июле Трамп критиковал ее работу, но позже заявил, что не знает ее.

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Импичмент Трампа
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