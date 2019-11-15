Йованович: я ніколи не давала вказівок Луценку, це - вигадка

Колишній посол США в Україні Марі Йованович заявила, що ніколи не давала вказівок колишньому генпрокурору Юрію Луценко щодо людей, проти яких необхідно проводити розслідування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Йованович сказала під час відкритих слухань у Палаті представників США в рамках справ щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

"Я не казала панові Луценку чи іншим українським чиновникам, кого вони повинні чи не повинні переслідувати. Натомість я виступала за позицію США, що має панувати верховенство закону, а українські правоохоронні органи, прокурори та судді повинні припинити вибіркове застосування своєї влади, як політичної зброї проти своїх супротивників", - сказала Йованович.

"Я спершу хочу ще раз зазначити, що звинувачення в тому, що я поширювала список "Не переслідуй", було вигадкою. Пан Луценко, колишній генпрокурор України, який висунув це твердження, визнав, що цього списку не існувало", - додала дипломат.

Йованович у жовтні вже давала свідчення на закритому засіданні комітету і заявила, що зусилля адвоката президента Руді Джуліані суперечили політиці США. Вона заявила, що Джуліані домагався її відсторонення з посади, оскільки вона відмовилася тиснути на українців для розслідування проти Джо Байдена та його сина.

Йованович у травні відкликали з посади посла США в Україні. Під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським у липні Трамп критикував її роботу, але пізніше заявив, що не знає її.

Як відомо, 13 листопада Палата представників Конгресу США розпочала публічну фазу слухань у справі імпічменту Трампа. Перед законодавцями вже виступили двоє свідків – тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

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