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200 євро за кинутий недопалок: Брюссель вчетверо збільшує штрафи

Неділя, 17 листопада 2019, 11:12

Влада Брюсселя в чотири рази збільшили штраф за кинутий на вулиці недопалок - з 50 до 200 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Нові правила почнуть діяти з 2020 року. Щоб підвищити обізнаність якомога більшого числа людей, влада має намір організувати інформаційну кампанію, а також встановити сотні додаткових попільничок на дорогах загального користування.

"30% відходів, що збираються нашими прибиральними машинами - це недопалки. Їх дуже важко збирати в громадських місцях. Дві проблеми: через недопалки на землі центр нашого міста виглядає жахливим, а також вони мають дуже негативний вплив на навколишнє середовище ", - сказала представниця міської ради.

Недопалки є найбільш поширеним штучним забруднювачем у світі. Це основний забруднювач океанів, вони також перешкоджають гарному росту рослин.

Стежити за дотриманням правил будуть спеціальні співробітники комунальних служб. Теоретично може втрутитися і поліція і в цьому випадку вже може бути адміністративний штраф до 350 євро. Але цей тип покарання вимагає більш жорсткої процедури і, отже, додаткових витрат для муніципалітетів. На практиці він не застосовується в Брюсселі.

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