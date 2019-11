В Австрії внаслідок зсувів є загиблий, двоє потерпілих

Чоловік загинув і двоє жінок постраждали в понеділок внаслідок зсувів ґрунту та каміння в різних частинах Австрії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

80-річний чоловік загинув, коли його будинок потрапив під зсув в Бад-Клайнкірхеймі на півдні країни.

У Бад-Гаштайні, на південь від Зальцбурга, зсуви за ніч знищили два будинки, в яких були дві жінки. Пожежники врятували одну з них швидко, а другу - лише через кілька годин. Обидві були поранені та доставлені до лікарні.

У Гуркталі, земля Карінтія, близько 70 пожежників евакуювали мешканців 15 будинків через паводок на річці Гурк.

Кілька залізничних ліній були пошкоджені, і близько 1700 будинків залишилися без електрики на кілька годин.

Austria took a battering from heavy snowfall and flooding over the weekend, forcing authorities to declare a state of emergency in several regions pic.twitter.com/hw5NM3CujK