Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Комитет Европарламента утвердил венгерского еврокомиссара, который будет отвечать за Украину

В Тбилиси начался разгон протестующих из-под здания парламента

Кремль подтвердил дату "нормандской встречи"

МИД Украины протестует в связи с призывами Венгерского постоянного совета






В Австрии в результате оползней есть погибший, двое пострадавших

Понедельник, 18 ноября 2019, 16:25

Мужчина погиб и двое женщин пострадали в понедельник в результате грязе-каменных оползней в разных частях Австрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

80-летний мужчина погиб, когда его дом попал под оползень в Бад-Клайнкирхейме на юге страны.

В Бад-Гаштайне, к югу от Зальцбурга, оползни за ночь уничтожили два дома, в которых были две женщины. Пожарные спасли одну из них быстро, а вторую - только через несколько часов. Обе были ранены и доставлены в больницу.

В Гурктале, земля Каринтия, около 70 пожарных эвакуировали жителей 15 домов из-за паводка на реке Гурк.

Несколько железнодорожных линий были повреждены, и около 1700 домов остались без электричества на несколько часов.

В других местах на юге Австрии из-за сильного снегопада были отрезаны несколько деревень. Школы оставались закрытыми, а вертолеты исследовали близлежащие горы на возможные лавины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія
powered by lun.ua