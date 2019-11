В Австрии в результате оползней есть погибший, двое пострадавших

Мужчина погиб и двое женщин пострадали в понедельник в результате грязе-каменных оползней в разных частях Австрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

80-летний мужчина погиб, когда его дом попал под оползень в Бад-Клайнкирхейме на юге страны.

В Бад-Гаштайне, к югу от Зальцбурга, оползни за ночь уничтожили два дома, в которых были две женщины. Пожарные спасли одну из них быстро, а вторую - только через несколько часов. Обе были ранены и доставлены в больницу.

В Гурктале, земля Каринтия, около 70 пожарных эвакуировали жителей 15 домов из-за паводка на реке Гурк.

Несколько железнодорожных линий были повреждены, и около 1700 домов остались без электричества на несколько часов.

Austria took a battering from heavy snowfall and flooding over the weekend, forcing authorities to declare a state of emergency in several regions pic.twitter.com/hw5NM3CujK