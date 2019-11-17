У США оприлюднили свідчення ще двох свідків у справі про імпічмент

У США опубліковані розшифровки свідчень ще двох американських чиновників, які виступали на закритому засідання перед комітетом Палати представників з розвідки у справі щодо імпічменту Дональда Трампа

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Йдеться про колишнього співробітника Ради національної безпеки США Тіма Моррісона і співробітницю віцепрезидента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс. У суботу ввечері були опубліковані розшифровки їхніх свідчень у скороченому вигляді.

Вільямс, помічник Пенса у питаннях зовнішньої політики, яка слухала телефонну розмову Трампа із Володимиром Зеленським 25 липня, засвідчила, що наполягання Трампа щодо того, щоб Україна проводила політично чутливі розслідування, "вразило мене як незвичне і недоречне".

Вона сказала, що дискусія мала "більш політичний характер", ніж телефонні дзвінки з іншими зарубіжними лідерами, і включила те, що, за її словами, було конкретним посиланням на "особисту політичну програму президента".

Моррісон, який минулого місяця подав у відставку, також висловив стурбованість щодо зауважень Трампа.

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"Мені не подобалося думати, що президент Зеленський повинен брати участь у нашій політиці", - заявив він, додавши, що в розмові з Трампом тон Зеленського був "нав'язливим".

Моррісон відмовився сказати, що вважає розмову протиправною чи неналежною, натомість підкреслив, що він вважав, що у разі її оприлюднення вона завдасть шкоди відносинам з Україною. Він сказав, що лише пізніше дізнався, що допомога Україні була обумовлена розслідуваннями проти Джо Байдена.

Наступного тижня Вільямс і Моррісон повинні публічно давати свідчення.