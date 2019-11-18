Обвал мосту на півдні Франції: знайшли тіло ще одного загиблого

Французькі рятувальники знайшли тіло водія вантажівки, який загинув в результаті обвалу мосту в комуні Мюрпуа-сюр-Тарн неподалік від Тулузи.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Підвісний міст обвалився близько восьмої ранку у понеділок. У воду впали три автомобілі – два легковики та вантажівка. Відразу було відомо про загибель 15-річної дівчини, яка була в автомобілі разом з мамою. Жінку врятували свідки інциденту.

Мер муніципалітету Мюрпуа-сюр-Тарн увечері підтвердив смерть водія, зазначивши, що тіло досі знаходиться і вантажівці і його поки не вдалося витягти з транспортного засобу.

Після обвалу мосту вдалося врятувати чотирьох людей, вони перебувають у задовільному стані.

Влада вже заявила, що проведе розслідування стосовно аварійності мосту, відремонтованого у 2003 році.

Остання інспекція мосту завдовжки 155 метрів і завширшки 5 метрів була проведена торік та не показала жодних проблем.