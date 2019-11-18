Обвал моста на юге Франции: нашли тело еще одного погибшего

Французские спасатели нашли тело водителя грузовика, который погиб в результате обрушения моста в коммуне Мюрпуа-сюр-Тарн неподалеку от Тулузы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Подвесной мост обрушился около восьми утра в понедельник. В воду упали три автомобиля - две легковушки и грузовик. Сразу было известно о гибели 15-летней девушки, которая была в автомобиле вместе с мамой. Женщину спасли свидетели инцидента.

Мэр муниципалитета Мюрпуа-сюр-Тарн вечером подтвердил смерть водителя, отметив, что тело до сих пор находится в грузовике и его пока не удалось извлечь из транспортного средства.

После обрушения моста удалось спасти четырех человек, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Власти уже заявили, что проведет расследование в отношении аварийности моста, отремонтированного в 2003 году.

Последняя инспекция моста длиной 155 метров и шириной 5 метров была проведена в прошлом году и не показала никаких проблем.