У Берліні затримали підозрюваного у підготовці теракту через Telegram

Німецькі поліцейські у вівторок, 19 листопада, затримали 37-річного сирійця у його квартирі в Берліні за підозрою у підготовці теракту, яку він здійснював через Telegram.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Його підозрюють ще з початку 2019 року щодо дев'ятьох епізодів стосовно участі в групі Telegram, яка наближена до "Ісламської держави". Її учасники обмінювалися інформацією щодо виготовлення зброї та вибухівки", - розповіли в прокуратурі.

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У відомстві зазначили, що метою учасників цієї групи була підготовка терактів. Вони обмінювалися інструкціями, зокрема, щодо виготовлення пластикових бомб, вибухівки в посилках, магнітних бомб та інших пристроїв з вибуховими речовинами, а також вогнепальної зброї.

Підозрюваний вже купив хімікати для виготовлення бомб, ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2016 року на відвідувачів одного з різдвяних ярмарків у Берліні наїхала вантажівка, яку спрямував тунісець Аніс Амрі. У результаті нападу загинули 11 осіб, також загинув і нападник.