В Берлине задержали подозреваемого в подготовке теракта через Telegram

Немецкие полицейские во вторник, 19 ноября, задержали 37-летнего сирийца в его квартире в Берлине по подозрению в подготовке теракта, которую он осуществлял через Telegram.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Его подозревают еще с начала 2019-го по девяти эпизодам с участием в группе Telegram, которая приближена к "Исламскому государству". Ее участники обменивались информацией по изготовлению оружия и взрывчатки", - рассказали в прокуратуре.

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В ведомстве отметили, что целью участников этой группы была подготовка терактов. Они обменивались инструкциями, в частности, изготовления пластиковых бомб, взрывчатки в посылках, магнитных бомб и других устройств с взрывчатыми веществами, а также огнестрельного оружия.

Подозреваемый уже купил химикаты для изготовления бомб, говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2016 года на посетителей одной из рождественских ярмарок в Берлине наехал грузовик, который направил тунисец Анис Амри. В результате нападения погибли 11 человек, также погиб и нападающий.