Трьох громадян України підозрюють у викраденні 138 тисяч євро з банкоматів у Чорногорії

Трьох громадян України підозрюють у викраденні грошей з банкоматів у чорногорських містах Будва, Тиват та Подгориця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чорногорське видання Vijesti.

Троє чоловіків за допомогою технічних засобів підключалися до банкоматів одного з комерційних банків та "замовляли" для зняття гроші, які були в пристрої.

За даними поліції, зловмисникам вдалося отримати гроші на загальну суму близько 138 тисяч євро – 30 тисяч євро у Будві, близько 45 тисяч у Тиваті і 63 тисячі у Подгориці.

На момент ідентифікації підозрюваних вони не перебували на території Чорногорії, тому їх було оголошено в розшук.

Пізніше двоє підозрюваних були заарештовані під час в'їзду до Чорногорії на прикордонному переході та були доставлені до прокуратури в Подгориці.