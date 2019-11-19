Трех граждан Украины подозревают в похищении 138 тысяч евро из банкоматов в Черногории

Трех граждан Украины подозревают в краже денег из банкоматов в черногорских городах Будва, Тиват и Подгорица.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорское издание Vijesti.

Трое мужчин с помощью технических средств подключались к банкоматам одного из коммерческих банков и "заказывали" для снятия деньги, которые были в устройстве.

По данным полиции, злоумышленникам удалось получить деньги на общую сумму около 138 000 евро - 30 000 евро в Будве, около 45 000 в Тивате и 63 000 в Подгорице.

На момент идентификации подозреваемых они не находились на территории Черногории, поэтому их объявили в розыск.

Позже двое подозреваемых были арестованы при въезде в Черногорию на пограничном переходе и были доставлены в прокуратуру в Подгорице.