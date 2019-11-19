ЄС і Сербія підписали угоду про співробітництво у сфері управління кордонами
Європейський союз підписав угоду з Сербією про співробітництво у сфері управління кордонами між Белградом і Європейським агентством прикордонної і берегової охорони.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Єврокомісії.
Ця угода дозволяє Європейському агентству прикордонної і берегової охорони надавати допомогу Сербії в управлінні кордонами, проводити спільні операції і розміщувати групи в регіонах Сербії, що межують з ЄС.
Ця діяльність спрямована на боротьбу з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю і може включати надання розширеної технічної та оперативної допомоги на кордоні.
"Зміцнення співпраці між пріоритетними третіми країнами та Європейським агентством прикордонної і берегової охорони також буде сприяти подальшому зміцненню безпеки на зовнішніх кордонах ЄС", - йдеться в заяві.
Це вже третя подібна угода, раніше аналогічні документи були підписані з Албанією в жовтні 2018 року і Чорногорією в жовтні 2019 року.
Аналогічні статусні угоди були також укладені з Північною Македонією та Боснією і Герцеговиною та очікують завершення.
Європейська прикордонна і берегова охорона почала свою першу спільну операцію на території сусідньої країни, що не входить в ЄС, в Албанії в травні цього року.