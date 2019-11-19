ЄС і Сербія підписали угоду про співробітництво у сфері управління кордонами

Європейський союз підписав угоду з Сербією про співробітництво у сфері управління кордонами між Белградом і Європейським агентством прикордонної і берегової охорони.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Єврокомісії.

Ця угода дозволяє Європейському агентству прикордонної і берегової охорони надавати допомогу Сербії в управлінні кордонами, проводити спільні операції і розміщувати групи в регіонах Сербії, що межують з ЄС.

Ця діяльність спрямована на боротьбу з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю і може включати надання розширеної технічної та оперативної допомоги на кордоні.

"Зміцнення співпраці між пріоритетними третіми країнами та Європейським агентством прикордонної і берегової охорони також буде сприяти подальшому зміцненню безпеки на зовнішніх кордонах ЄС", - йдеться в заяві.

Це вже третя подібна угода, раніше аналогічні документи були підписані з Албанією в жовтні 2018 року і Чорногорією в жовтні 2019 року.

Аналогічні статусні угоди були також укладені з Північною Македонією та Боснією і Герцеговиною та очікують завершення.

Європейська прикордонна і берегова охорона почала свою першу спільну операцію на території сусідньої країни, що не входить в ЄС, в Албанії в травні цього року.