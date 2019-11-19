ЕС и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере управления границами

Европейский союз подписал соглашение с Сербией о сотрудничестве в области управления границами между Белградом и Европейским агентством пограничной и береговой охраны.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Еврокомиссии.

Это соглашение позволяет Европейскому агентству пограничной и береговой охраны оказывать помощь Сербии в управлении границами, проводить совместные операции и размещать группы в регионах Сербии, граничащих с ЕС.

Эта деятельность направлена на борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью и может включать предоставление расширенной технической и оперативной помощи на границе.

"Укрепление сотрудничества между приоритетными третьими странами и Европейским агентством пограничной и береговой охраны также будет способствовать дальнейшему укреплению безопасности на внешних границах ЕС", - говорится в заявлении.

Это уже третье подобное соглашение, ранее аналогичные документы были подписаны с Албанией в октябре 2018 года и Черногорией в октябре 2019 года.

Аналогичные статусные соглашения были также заключены с Северной Македонией и Боснией и Герцеговиной и ожидают завершения.

Европейская пограничная и береговая охрана начала свою первую совместную операцию на территории соседней страны, не входящей в ЕС, в Албании в мае этого года.