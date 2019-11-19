Мешканцям села в Англії вже 5 років підкидають гроші в пакетах

Жителям англійського селища Блекхолл-Кольєрі вже кілька років невідомий залишає пакети з грошима, поліція намагається з'ясувати, хто це робить.

Як повідомляє "Європейська правда", про ситуацію розповіли на Facebook-сторінці поліції англійського графства Дарем.

Пакети з грошима знаходили вже 13 раз з 2014 року, причому остання знахідка сталася вчора вранці, 18 листопада. Цього року пакети з грошима знаходили вже чотири рази.

У пакеті майже завжди сума в 2000 фунтів стерлінгів банкнотами по 20 фунтів. Їх завжди залишають на видноті і в різних місцях по всьому селу.

У поліції розповіли, що опитали безліч людей і організацій, а також перевірили місцеві відділення банку та пошти. Пакети також перевірили на наявність відбитків пальців, але нічого з'ясувати не вдалося.

Жителі села зазвичай здають пакети з грошима в поліцейський відділок, після закінчення двох тижнів їх віддають тому, хто знайшов, так як за цей час власник за ними не звертається.