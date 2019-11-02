У Франції "жовті жилети" проводять національну асамблею, щоб обговорити майбутнє руху

Близько 600 організаторів протестів "жовтих жилетів" з усієї Франції зібралися в Монпельє, щоб обговорити майбутнє свого руху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Зустріч почалася в п'ятницю ввечері і триватиме до неділі в колишньому музеї напередодні першої річниці протестів 17 листопада.

"Нам потрібно зробити щось видатне, щоб відзначити дату", - сказав делегат з Гренобля, який, як і інші присутні, називав журналістам тільки своє ім'я.

На зустрічі, яку назвали національні збори, очікується близько 200 делегацій. Учасники проведуть серію семінарів для обговорення таких питань на кшталт, як реагувати на жорстку поліцейську тактику або як працювати з іншими протестними рухами.

"Ми почали в умовах жорстоких репресій ... з відчуттям невідкладності в рішенні проблем. Зараз настав час для більш довгострокової роботи на міцній основі", - сказав Крістоф Шапюї, офіційний представник асамблеї.

Перші протести в листопаді минулого року збирали понад 280 000 осіб по всій Франції. Згодом кількість учасників зменшувалася.

Але ціла група активістів підтримує суботні демонстрації в містах по всій Франції, стверджуючи, що Еммануель Макрон як і раніше ігнорує потреби певних соціальних груп.