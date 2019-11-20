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Країни ЄС+ за 9 місяців отримали від українців 709 запитів про притулок

Середа, 20 листопада 2019, 10:17

За перші 9 місяців 2019 року міграційні служби ЄС+ (28 членів ЄС + Норвегія і Швейцарія) отримали понад півмільйона запитів про надання притулку, що на 10% більше, ніж у відповідний період минулого року.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані 19 листопада опублікували на сайті Європейського офісу з підтримки притулку.

Прохання про надання притулку в європейських країнах від початку року подали 709 громадян України, а "рейтинг визнання" для них під час розгляду у першій інстанції склав 9%. Усього на розгляді міграційних служб ЄС зараз перебуває 9598 заяв українців на отримання притулку.

"Понад півмільйона (515 825) заяв на надання притулку були подані в країнах ЄС за перші дев’ять місяців 2019 року, що на 10% більше, ніж у цей же період рік тому. Пропорція заяв, які отримали позитивне рішення у першій інстанції (так званий рейтинг визнання), цьогоріч склав 34% проти 33% у 2018 році. Найбільша кількість заяв на притулок надійшла від громадян Сирії (51 тисяч), Афганістану (39 200) і Венесуели (31 412 – вдвічі більше, ніж у 2018 році), на них припадає чверть від загальної кількості поданих документів", - сказано в повідомленні.

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Дані свідчать про те, що цьогоріч країни ЄС+, що характеризуються меншою кількістю населення, опинилися під особливо високим тиском. Наприклад, у липні найбільше заявок на душу населення (відносно кількості населення) було подано на Кіпрі та Мальті, за ними йдуть Греція, Швеція та Люксембург.

Станом на весну 2019 року Кіпр отримував в середньому близько 1 500 заявок на мільйон мешканців щомісяця, що більше вдвічі більше, ніж Мальта (близько 700) і приблизно втричі більше, ніж Греція (понад 450).

Станом на кінець вересня, рішення "першої інстанції" ЄС щодо визнання правомірності прохання на притулок очікували 507 800 заяв.

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