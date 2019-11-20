Страны ЕС + за 9 месяцев получили от украинцев 709 запросов об убежище

За первые 9 месяцев 2019 года миграционные службы ЕС + (28 членов ЕС + Норвегия и Швейцария) получили более полумиллиона запросов о предоставлении убежища, что на 10% больше, чем в соответствующий период прошлого года.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные 19 ноября опубликовали на сайте Европейского офиса по поддержке убежища.

Просьбы о предоставлении убежища в европейских странах с начала года подали 709 граждан Украины, а "рейтинг признания" для них при рассмотрении в первой инстанции составил 9%. Всего на рассмотрении миграционных служб ЕС сейчас находится 9598 заявлений украинцев на получение убежища.

"Более полумиллиона (515 825) заявлений на предоставление убежища были поданы в странах ЕС за первые девять месяцев 2019 года, что на 10% больше, чем в этот же период год назад. Пропорция заявлений, которые получили положительное решение в первой инстанции (так называемый рейтинг признания), в этом году составил 34% против 33% в 2018 году. Наибольшее количество заявлений на убежище поступило от граждан Сирии (51 тысяча), Афганистана (39 200) и Венесуэлы (31412 - вдвое больше, чем в 2018 году) на них приходится четверть от общего количества поданных документов", - говорится в сообщении.

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Данные свидетельствуют о том, что в этом году страны ЕС +, характеризующиеся меньшим количеством населения, оказались под особо высоким давлением. Например, в июле больше всего заявок на душу населения (относительно населения) было подано на Кипре и Мальте, за ними следуют Греция, Швеция и Люксембург.

По состоянию на весну 2019 года Кипр получал в среднем около 1500 заявок на миллион жителей ежемесячно, что больше в два раза больше, чем Мальта (около 700) и примерно втрое больше, чем Греция (более 450).

По состоянию на конец сентября, решения "первой инстанции" ЕС о признании правомерности прошения на убежище ожидали 507 800 заявлений.