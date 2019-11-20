Столтенберг: ми не допустимо кримського сценарію в країні НАТО
Середа, 20 листопада 2019, 13:04
Союзники по НАТО не допустять повторення сценарію російської анексії в країні-члені Альянсу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю El Pais.
За його словами, анексія Криму "неприйнятна і показує, що вперше в Європі після Другої світової війни Росія готова використати військову силу для захоплення частини території іншої країни".
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"Але Крим не входить до НАТО. І тому ми розмістили бойові війська на своїх кордонах, щоб було зрозуміло, без сумнівів чи ризику непорозуміння, що ми ніколи не приймемо повторення Криму в країні НАТО. Це чіткий меседж", - заявив генсек.
"Якщо будь-який союзник з НАТО буде атакований, весь Альянс відповість", - додав він.
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