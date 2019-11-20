Столтенберг: мы не допустим крымского сценария в стране НАТО

Союзники по НАТО не допустят повторения сценария российской аннексии в стране-члене Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais.

По его словам, аннексия Крыма "неприемлема и показывает, что впервые в Европе после Второй мировой войны Россия готова использовать военную силу для захвата части территории другой страны".

"Но Крым не входит в НАТО. И поэтому мы разместили боевые войска на своих границах, чтобы было понятно, без сомнений или риска недоразумения, что мы никогда не примем повторения Крыму в стране НАТО. Это четкий месседж", - заявил генсек.

"Если любой союзник НАТО будет атакован, весь Альянс ответит", - добавил он.