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Столтенберг: мы не допустим крымского сценария в стране НАТО

Среда, 20 ноября 2019, 13:04

Союзники по НАТО не допустят повторения сценария российской аннексии в стране-члене Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais.

По его словам, аннексия Крыма "неприемлема и показывает, что впервые в Европе после Второй мировой войны Россия готова использовать военную силу для захвата части территории другой страны".

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"Но Крым не входит в НАТО. И поэтому мы разместили боевые войска на своих границах, чтобы было понятно, без сомнений или риска недоразумения, что мы никогда не примем повторения Крыму в стране НАТО. Это четкий месседж", - заявил генсек.

"Если любой союзник НАТО будет атакован, весь Альянс ответит", - добавил он.

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