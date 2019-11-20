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Міст на півдні Франції обвалився через вантажівку вагою 50 тонн

Середа, 20 листопада 2019, 14:04

Обвалення мосту на південному заході Франції, в результаті якого загинули дві людини, сталося через занадто важку вантажівку, яка проїжджала по ньому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Міст біля села Мюрпуа-сюр-Тарн, на північ від Тулузи, обвалився в понеділок вранці, дві машини впали в річку.

 

За словами прокурорів, одна з машин, вантажівка, важила понад 50 тонн. Підвісний міст, побудований в 1931 році, міг витримати максимальну вагу 19 тонн.

"Той факт, що цей важкий автомобіль перетинав міст ... в даний час, здається, є безпосередньою і очевидною причиною аварії", - заявив прокурор Домінік Альзарі.

15-річна дівчинка і водій вантажівки загинули в результаті обвалення. За словами влади, дівчинка їхала в машині з мамою, коли міст впав в річку.

Свідки витягли з води потерпілу маму. П'ятеро людей також отримали серйозні травми.

Водій вантажівки, чиє тіло було знайдено, перевозив бурове обладнання через міст до офісу компанії, розташованої в декількох сотнях метрів від мосту.

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