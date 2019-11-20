Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку

Греція оголосила про плани закрити свої три найбільші міграційні табори та замінити їх об'єктами попереднього утримання на материку.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Люди, які проживають у переповнених таборах на островах Лесбос, Хіос та Самос, будуть переведені до закритих комплексів для ідентифікації, переселення та депортації, що вміщають щонайменше 5000 осіб.

В даний час на трьох островах - номінальною місткістю всього 4500 осіб - розміщено понад 27 000 людей, які живуть в катастрофічних умов.

"На цьому етапі розвантаження островів є пріоритетним завданням", - заявив заступник міністра оборони Греції Алківіадіс Стефаніс.

Менші табори на островах Кос та Лерос будуть переобладнані за аналогічними правилами та збільшені, додав Стефаніс.

Шукачам притулку не дозволятимуть вільно переїжджати та виходити з таборів, зазначають чиновники. Вони перебуватимуть у центрах, поки їм не нададуть статус біженця та переселять на материк, або відхилять їхню заявку та відправляють назад до Туреччини.

До початку 2020 року уряд пообіцяв переселити 20 000 шукачів притулку до таборів на материку.