Греция закроет три крупнейших миграционных лагеря и создаст специальные центры на материке

Греция объявила о планах закрыть свои три крупнейших миграционных лагеря и заменить их объектами предварительного заключения на материке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Люди, проживающие в переполненных лагерях на островах Лесбос, Хиос и Самос, будут переведены в закрытые комплексы для идентификации, переселения и депортации, вмещающие по меньшей мере 5000 человек.

В настоящее время на трех островах - номинальной вместимостью всего 4500 человек - размещено более 27 000 людей, живущих в катастрофических условиях.

"На данном этапе разгрузка островов является приоритетной задачей", - заявил заместитель министра обороны Греции Алкивиадис Стефанис.

Меньшие лагеря на островах Кос и Лерос будут переоборудованы по аналогичным правилам и увеличены, добавил Стефанис.

Искателям убежища не будут позволять свободно переезжать и выходить из лагерей, отмечают чиновники. Они будут находиться в центрах, пока им не предоставят статус беженца и не переселят на материк, или отклонят их заявку и отправят обратно в Турцию.

К началу 2020 года правительство пообещало переселить 20 тысяч искателей убежища в лагеря на материке.