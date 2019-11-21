Менше 10% допомоги ЄС надходить найбіднішим країнам світу - дослідження

Менше 10% коштів Євросоюзу, що виділяються на гуманітарну допомогу та розвиток, надходить до країн, де вони найбільше потрібні.

Про це йдеться у звіті європейської мережі неурядових організацій "Concord", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

ЄС та держави-члени залишаються найбільшою групою донорів розвитку в світі - інвестували 71,9 млрд євро в 2018 році, що становить більше половини світової допомоги, але внесок був на 5,8% нижче, ніж в 2017 році.

За даними дослідження, прогрес в досягненні мети ООН щодо витрат 0,7% валового національного доходу на допомогу, встановлений в 1970 році, пішов у зворотному напрямку. Обсяг допомоги знизився до 0,47% від сукупного ВНД ЄС минулого року в порівнянні з 0,49% в 2017 році і 0,51% в 2016 році.

Тільки Швеція, Люксембург, Данія і Велика Британія виконали зобов'язання в розмірі 0,7% ВНД. Допомога з п'яти країн ЄС - Італії, Греції, Фінляндії, Австрії та Литви - знизилася на 10%.

Незважаючи на незначне зростання допомоги, що спрямовується найменш розвиненим країнам (з 0,11% в 2017 році до 0,12% в 2018 році), 16 найбідніших в світі країн в даний час отримують тільки 8% фінансування ЄС.

Звіт також показує, що витрати на біженців скоротилися приблизно на 35%, а використання допомоги для полегшення тягаря заборгованості скоротилося на 66%.