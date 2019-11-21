Україна та Аргентина домовилися про збільшення терміну безвізових поїздок

Україна та Аргентина підписали протокол про внесення змін до угоди про скасування віз.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на Facebook-сторінці МЗС України.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та посол Аргентини в Україні Елена Мікусінскі підписали протокол про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про скасування віз.

Документ передбачає взаємне збільшення строку безвізового перебування громадян України та Аргентини удвічі (з 90 днів протягом року до 90 днів протягом 180 днів).

Раніше в уряді обіцяли, що у 2020 році буде збільшено строки безвізового перебування в Аргентині, спрощений існуючий режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією та іншими країнами.