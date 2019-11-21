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Украина и Аргентина договорились об увеличении срока безвизовых поездок

Четверг, 21 ноября 2019, 16:59

Украина и Аргентина подписали протокол о внесении изменений в соглашение об отмене виз.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на Facebook-странице МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и посол Аргентины в Украине Елена Микусински подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики об отмене виз.

Документ предусматривает взаимное увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины вдвое (с 90 дней в течение года до 90 дней в течение 180 дней).

Ранее в правительстве обещали, что в 2020 году будет увеличен сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.

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