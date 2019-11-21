У Лісабоні тисячі поліцейських вийшли на акцію протесту біля парламенту

У Лісабоні тисячі португальських поліцейських прийшли до парламенту з вимогою підвищення оплати та покращення умов роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сьогоднішня акція протесту стала найбільшою з боку поліції з часу приходу до влади соціалістів в 2015 році.

Організатори очікували близько 10 000 протестуючих з різних поліцейських органів, офіційних даних про кількість людей немає.

Найактивнішими на мітингу були учасники анонімного неієрархічного руху Movimento Zero, створеного всього шість місяців тому в соціальних мережах. Рух швидко завоював популярність серед незадоволених співробітників поліції. Рух підтримує крайня права партія Португалії "Чега".

"Це нестача гідності, поваги. Цей уряд знаходить гроші для банків, але не для поліції. У нас навіть немає наручників", - сказав один з членів Zero, який попросив залишитися неназваним.

Тримаючи плакати з написом: "Ми захищаємо людей, але хто захищає нас?", протестувальники вимагали підвищення зарплат, нової екіпіровки, поліпшених пільг, а також перевірок здоров'я і безпеки.

"Це величезна несправедливість, коли поліцейський приносить додому зарплату, настільки близьку до мінімальної заробітної плати", - сказав віцепрезидент поліцейського союзу Пауло Маседо.

Зарплата початкового рівня для поліцейського в національній гвардії Португалії становить 789 євро на місяць, в порівнянні з 1309 євро для еквівалентної посади в Польщі і у Франції.