Вибори президента Польщі: журналіст і ведучий вийшов на третє місце в рейтингу

Президент Польщі Анджей Дуда є беззаперечним лідером свіжого опитування - якби вибори відбулися зараз, за ​​нього проголосував би 41% респондентів. Третє місце з лідером Польської селянської партії поділяє журналіст і ведучий Шимон Головня.

Такі дані опитування Maison & Partners за 15-19 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Якби вибори мали відбутися цієї неділі, понад 70% респондентів, за їхніми словами, взяли б у них участь.

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На запитання про те, за кого зі списку ви б голосували, 41% респонденти вказали на Анджея Дуду. 21% проголосував би за Малгожату Кідаву-Блонську ("Громадянська платформа"). Шимон Головня та Владислав Косіняк-Камиш (PSL) отримали б по 8% кожен. У опитуванні Роберт Бедронь ("Весна") виграв 7% голосів, а Кшиштоф Босак (ультраправа "Конфедерація") - 2%. 12% відповіли: "Важко сказати".

Вибори відбудуться у травні 2020 року.