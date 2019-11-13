Опозиція Польщі здобула посаду спікера Сенату

Головою верхньої палати польського парламенту став сенатор від опозиційної "Громадянської коаліції" Томаш Гродзький.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Втрата Сенату стала ударом для керівної партії PiS, оскільки це може стримати деякі її законодавчі амбіції. Вони передбачають подальші зміни до системи правосуддя, які стосуються Європейського Союзу.

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У вівторок при голосуванні за спікера Гродзький, 61-річний хірург, набрав 51 голос, а кандидат від PiS Станіслав Карчевський отримав 48 голосів у Сенаті з 100 членів. Один законодавець утримався від голосування.

"Це перемога демократії", - заявив Гродзький в Сенаті.

Нагадаємо, напередодні новообраний Сейм Польщі зібрався на перше засідання.

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