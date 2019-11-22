Загибель 39 мігрантів у вантажівці: у Британії арештували ще одного підозрюваного

Британська поліція заарештувала 23-річного мешканця Північної Ірландії в рамках розслідування загибелі 39 в'єтнамців, знайдених у вантажівці недалеко від Лондона в минулому місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Він був заарештований за підозрою в змові з метою торгівлі людьми і змові з метою сприяння незаконній імміграції та залишається під вартою", - йдеться в заяві поліції Ессекса.

Жертви - 31 чоловік і вісім жінок - були знайдені у вантажному контейнері в промисловому районі Грейс недалеко від доків на річці Темзі 23 жовтня.

Водій вантажівки, також мешканець Північної Ірландії, був звинувачений в 39 випадках ненавмисного вбивства, змові з метою торгівлі людьми і відмиванні грошей.

В тих самих злочинах звинувачується ще один підозрюваний, і британська влада намагається екстрадувати його з Дубліна.

Поліція також розшукує двох братів з Північної Ірландії. Крім того, у зв'язку із загибеллю людей поліція В'єтнаму заарештувала у країні 10 осіб.